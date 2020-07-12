Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İstanbul Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
12.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 12.07.2020 21:23
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yangınla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını belirten Bakan Pakdemirli, "Çok yönlü soruşturmamız Valilik tarafından devam ediyor. 5 hektar civarında hasarla bu yangını atlattık" dedi.
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