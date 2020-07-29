Son dakika: Haziran ayında ihracat %15,7 artarak 13,5 milyon dolar oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat %8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACAT %15,1, İTHALAT %3,2 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 azalarak75milyar 21 milyon dolar, ithalat %3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI HAZİRAN AYINDA %17 AZALDI

Haziran ayında dış ticaret açığı %17,0 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında %77,2 iken, 2020 Haziran ayında %82,6'ya yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE %73,2 ARTTI

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde %86,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,9'a geriledi.

HAZİRAN AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,5 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Haziran ayında imalat sanayinin payı %94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,5 oldu.

2020 Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,7 oldu.

HAZİRAN AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %73,7 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Haziran ayında ara mallarının payı %73,7, sermaye mallarının payı %14,7 ve tüketim mallarının payı %11,4 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise ara mallarının payı %75,7, sermaye mallarının payı %13,7 ve tüketim mallarının payı %10,3 oldu.

HAZİRAN AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,8'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,8'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,6'sını oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %15,3 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat %15,3, ithalat %8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %6,4, ithalat %9,3 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %3,2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,2'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,5'tir.

Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %84,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,0'dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %80,0'dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %13,4'tür.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT HAZİRANDA 12 MİLYAR 745 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,2 artarak 12 milyar 745 milyon dolar, ithalat %11,1 artarak 15 milyar 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında dış ticaret açığı %3,1 azalarak 3 milyar 189 milyon dolardan, 3 milyar 91 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında %77,6 iken, 2020 Haziran ayında %80,5'e yükseldi.

İHRACAT OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE 70 MİLYAR 893 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine %15,3 azalarak 70 milyar 893 milyon dolar, ithalat %4,1 azalarak 94 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı %58,8 artarak 14 milyar 883 milyon dolardan, 23 milyar 633 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde %84,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde %75,0'a geriledi.