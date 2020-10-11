Antalya'da trans birey masaj masasının yanında çıplak halde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, 4 yıl önce 5 katlı binanın giriş katına taşınan trans birey Halil Bertaç Aynacı, yalnız yaşamaya başladı. Aynacı'nın komşuları dün evin kapısını açık görünce, unutulmuş olabileceğini düşünerek durumdan şüphelenmedi.

Akşam saatlerinde kapının hala açık olduğunu gören bir komşu Aynacı'ya seslendi. İçeriden herhangi bir yanıt gelmezken, apartman sakinleri eve girdi.

MASAJ MASASININ YANINDA ÇIPLAK BULUNDU

Eve giren komşuları Aynacı'nın salonda bulunan masaj masasının yanında çıplak ve hareketsiz yattığını gördü. Bunun üzerine komşular durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk incelemelerde Aynacı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

EL TIRNAKLARININ İÇ KISIMLARINDA KIL BULUNDU

Polis ekipleri Aynacı'nın vücudunda darp izine rastlamazken, el tırnaklarının iç kısımlarında kıl olduğunu belirledi. Aynacı'nın ölüm haberini alan arkadaşı evinin önüne gelerek gözyaşı döktü. Aynacı'nın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.