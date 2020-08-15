Hırsızın rahat tavırları yok artık dedirtti! Yan masadaki çantayı çaldığı anlar kamerada

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki 189 yıllık Tarihi Narmanlı Han'ın içerisindeki kafeteryada arkadaşlarıyla oturan genç bir kızın sandalyede asılı duran çantası, cerrahi maskeli bir şahıs tarafından çalındı. Hırsızlık anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

ÇAKTIRMADAN ÇANTAYI DÜŞÜRDÜ

Olay, 25 Haziran Perşembe günü saat 22.30 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki Tarihi Narmanlı Han'da bulunan bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1831 yılında inşa edilen ve çeşitli amaçlarla kullandıktan sonra 2016 yılında restore edilen tarihi handaki bir kafeteryaya gelen genç bir kız, arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. O esnada genç kızın yan tarafındaki masada oturan cerrahi maskeli bir şahıs, çantayı fark etti. Bir süre yan masaya bakan şahıs ardından masada oturduğu arkadaşıyla konuşuyormuş gibi yaparak çantayı yere düşürdü.

ÇANTAYI YAVAŞ YAVAŞ AYAĞINA DOĞRU ÇEKTİ

Genç kızın çantasının düştüğünü fark etmemesi üzerine bir süre daha bekleyen şahıs, sandalyesindeki ceketini eline alarak yerdeki çantayı kendisine çekmeye başladı. Çantayı yavaş yavaş ayağının altına getiren şahıs çantayı yerden alarak kucağına koydu. Ardından çantayı ceketinin arasına koyarak gizleyen şahıs arkadaşıyla birlikte hızla kafeteryadan ayrılarak kayıplara karıştı.

KAMERADAN KAÇAMADI

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kız, çantasını bulamayınca durumu kafeterya yetkililerine bildirdi. Görevlilerin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi üzerine çantanın çalındığı görüldü. Bunun üzerine yetkililerin polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, eşkali belirlenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.