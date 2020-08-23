Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu

Giresun'u etkisi altına alan sağanak yağış şehrin birçok yerinde su baskınlarına ve tahribata yol açtı. Dereli ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında başlayan sağanak yağış, akşam saatlerinde dere taşkınlarına ve su baskınlarına neden oldu. Şiddetli yağış dolayısıyla sel ve heyelanların yaşandığı Giresun'da 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de kayıp. Yapılan aramalar sonucunda şehit olan uzman çavuş ve hayatını kaybeden vatandaşlarında kimlikleri belli oldu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tirebolu Doğankent karayolu üzerinde menfezin çökmesi sonucu sele kapılan 5 askerden Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran'ın cansız bedeni araç içerisinde bulunurken, hayatını kaybeden vatandaşlardan Ali Aydın ve Akif Abidinoğlu Espiye ilçesi Yeniköy köyünde, Yasemin Özdemir ise Tirebolu'nun Aşağıboynuyoğun köyünde cansız bedenlerin ulaşıldı.

Kaybolan askerlerden birisi olan Erdem Çıtır'ın ise emekliliğine 18 ay kaldığını ifade eden Babası Namık Çıtır ise arama çalışmaları yapılan dere yatağına gelerek endişeli bekleyişini burada sürdürdü.

Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran

Ali Aydın

Kayıp askerlerden Erdem Çıtır