Otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu öldü
20.10.2020 23:57 | Güncelleme: 21.10.2020 00:09
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki baba ve 3 yaşındaki oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler.
Şanlıurfa'nın, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun Aslanbaba mevkisinde V.B. yönetimindeki otomobil, Hüseyin Şimşek'in (38) kullandığı plakasız motosiklete arkadan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü baba ve beraberindeki 3 yaşındaki oğlu Serhat Şimşek, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.