Polisin 'dur' ihtarını dinlemedi, kaçarken kaza yaparak yakalandı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisten kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsü, bir kadının kullandığı otomobile çarpınca kelepçelenmekten kurtulamadı. Kaza yapınca yakalanan şüphelinin kendisini görüntüleyen gazeteciye de "Dayı çekme" demesi dikkat çekti.

Kaza, gece saat 00.30 sıralarında Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi Yeşilköy Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan plakasız motosiklet sürücüsü K.S., sokak aralarında hızla ilerleyerek izini kaybettirmeye çalıştı. Dakikalarca süren kovalamacanın ardından Yeşilköy Caddesine çıkan motosikletli, manevra yapmak isterken kontrolünü kaybettiği motosikletiyle karşısından gelen A.B. isimli kadının kullandığı 07 EGL 63 plakalı bir otomobile çarptı.

"SENİ NEDEN ALAKADAR EDİYOR?"

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü K.S., kendisini takip eden polis ve bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kelepçelenerek ekip otosuna bindirilen K.S., kendisine polisten niye kaçtığını soran gazeteciye "Benim kaçmam seni neden alakadar ediyor? Dayı çekme, kapat şunu" diyerek tepki gösterdi.

İKİ ARAÇTA DA MADDİ HASAR OLUŞTU

Gözaltına alınan K.S., ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Maddi hasar oluşan her iki aracın bölgeden uzaklaştırılmasının ardından, bir süre trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.