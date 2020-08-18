Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü

Bir şahıs, arkadaşıyla yaşadığı küfür tartışmasından sonra silahla vurdu. Yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

18.08.2020 20:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:20

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde A.S.K isimli bir şahıs, kavga ettiği 38 yaşındaki arkadaşı Mustafa Korkmaz'ı, tabancayla vurarak öldürdü.

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Olay, Lüleburgaz'a bağlı Fatih Caddesi'nde bir iş merkezinin 2'nci katında Mustafa Korkmaz'ın telefon satıcılığı yaptığı iş yerinde meydana geldi. Korkmaz ile arkadaşı A.S.K, arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken A.S.K. iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra yeniden iş yerine gelen A.S.K. tabancasını çıkarıp, Korkmaz'a ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan Kormaz, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KÜFÜR NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.S.K., gözaltına alındı. Emniyete götürülen A.S.K. ifadesinde, öldürdüğü Korkmaz'ın kendisine küfür ettiğini iddia etti.