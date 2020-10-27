Hatay saldırısını düzenleyen teröristlerin Amanoslar'a geldikleri paramotorlar ele geçirildi

Dün akşam Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki teröristlerle sıcak çatışma yaşandı. Bir terörist kendisini patlatırken, diğer terörist ise etkisiz hale getirildi. Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı ilk açıklamalarda, teröristlerin paramotorlarla geldiklerini duyurmuştu.

2 PARTİ HALİNDE GELDİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemeler kapsamında, 4 kişilik terörist grubun 2 parti halinde, 28 Eylül ve 10 Ekim'de paramotorla Münbiç'ten kalkarak sınır boyundan Amanoslar'a indiğini belirlendi.

TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU NOKTALAR VURULDU

2 teröristin yeri tespit edilirken, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hava kuvvetleri unsurlarınca dün saat 11.00 sularında, teröristlerin bulunduğu noktalar hava kuvvetleri tarafından vuruldu.

Teröristlerin sınırı geçtiği paramotorlar ise herkes tarafından merak edildi. Ekipler, teröristlerin kullandığı paramotorları ele geçirdi.

PARAMOTOR NEDİR?

Paramotor, motorlu hafif hava araçları arasında en kolay yapılı araçtır. Yamaç paraşütünün optimizasyonu ile çalışır. Paramotor, motorlu yamaç paraşütleri ya da Powered Paragliding (PPG) olarak tanımlanır. Sırta takılan bir motor ve pervane sayesinde yamaç paraşütünde sıkça kullanılan hafif bir hava aracıdır. Uçuş esnasında yerden yüksekliği doğrudan pilota bağlı olan paramotor, yerden 5 km yüksekliğe ulaşabilir.