Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Konya Sağlık Müdürlüğü personeli 61 yaşındaki İbrahim Kılınçarslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
12.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 17:34
Konya Sağlık Müdürlüğü personeli İbrahim Kılınçarslan (61), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Müdürlüğün özlük biriminde görev yapan ve koronavirüs tedavisi gören İbrahim Kılınçarslan, bir süre önce Kovid-19'a yakalandı. Kılınçarslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAZİYE MESAJI
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 'Acı kaybımız' başlığı altında yaptığı yazılı açıklamada, "Konya İl Sağlık Müdürlüğü Özlük Birimi'nde görev yapan mesai arkadaşımız İbrahim Kılınçarslan'ın Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dileriz" dedi.