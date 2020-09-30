Kübra Boyraz'ın botoks yaptırdığı güzellik merkezinin ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon geçiren kadının ölümüne ilişkin iş yeri sahibi ve doktorun tutuklandığı soruşturma devam ediyor.

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, geçen hafta Beylikdüzü'ndeki bir güzellik merkezinde estetik operasyon yaptıran, daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, İzmir'de yakalanan Dr. Öner Özsoyeri'nin ardından iş yeri sahibi Erdal Doğruya da tutuklandı.

ÜÇ AY ÖNCE AÇILAN İŞ YERİ RUHSATSIZ

Bu arada, Kübra Boyraz'ın ölümüne neden olan estetik operasyonun yapıldığı iş yerinin üç ay önce açıldığı ve ruhsatsız olduğu öğrenildi.

İŞ YERİNİ BOŞALTARAK KAÇMIŞLAR

Kübra Boyraz'ın hayatını kaybettiği gün, Erdal Doğruya ile beraberindeki 4 kişinin iş yerini boşaltarak kaçtığı belirlendi. Ayrıca, Dr. Öner Özsoyeri'nin ifadesinde, iş yeri sahibini suçladığı belirtildi.