Eski İtalya Başbakanı Berlusconi, koronavirüse yakalandı

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Berlusconi, konutunda 14 gün boyunca izole olacak.

02.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 22:19

İtalya'nın eski başbakanlarından Silvio Berlusconi'nin koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Berlusconi'nin özel doktoru Alberto Zangrillo 84 yaşındaki Berlusconi'nin koronavirüse yakalandığını ve konutunda izole olduğunu açıkladı. Zangrillo açıklamasında, "Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak" dedi.

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Zangrillo, Berlusconi'ye, yakın dönemde İtalya'da Kovid-19 vakalarının hızla arttığı Sardinya adasında bulunmasından ötürü test yapıldığını ifade etti.

KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF OLAN BRIATORE İLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

Silvio Berlusconi, ağustos ayında vakaların arttığı Sardinya adasında görülmüştü. Berlusconi burada, daha sonra Kovid-19'a yakalandığı ortaya çıkan arkadaşı iş adamı Flavio Briatore ile bir araya gelmişti. Berlusconi'ye o dönem yapılan test sonucu negatif çıkmış, Briatore'nin test sonucu ise pozitif çıkmış, tedavi altına alınmıştı.