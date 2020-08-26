Dinlenmek için oturduğu banktan kalkamayan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde rahatsızlığı bulunan ve İsmail M. olduğu öğrenilen şahıs, dinlenmek için oturduğu bankta ölü olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre Melikşah ilçesine bağlı Mimarsinan Demokrasi Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, İsmail M.'nin bir bank üzerinde hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, olayı polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, İsmail M. sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İsmail M.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili İsmail M.'nin sağlık sorunu olduğu ve dinlenmek için banka oturduğu öğrenildi. Olayı duyarak parka gelen İsmail M'nin yakınları göz yaşlarına boğulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.