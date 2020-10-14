Ataşehir'de bir genç, salıncak demirlerine asılı halde ölü bulundu

Ataşehir'in Yenisahra Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında gece saatlerinde meydana gelen olayda, alınan bilgilere göre, parkın yanından geçen vatandaşlar salıncak demirinde bir kişinin asılı olduğunu gördü. Durum hemen ekiplere bildirilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri salıncak demirine asılı halde bulunan 22 yaşındaki Oğuzhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri park çevresine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Haberi alan Oğuzhan Korkmaz'ın yakınları olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi. Cenazeyi görmek isteyen yakınları polis zorlukla sakinleştirdi. Bu sırada fenalaşan bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı parkta ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.