Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu
Burdur'da, 33 yaşındaki çoban Hasan Hasyücel, otomobilin içinde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu. Hasyücel'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
05.09.2020 21:12 | Son Güncelleme: 05.09.2020 22:24
Burdur'un Gölhisar ilçesinde, çoban Hasan Hasyücel (33) otomobilin içinde sırtından 3 kez vurulmuş halde ölü bulundu.
Gölhisar ilçesine bağlı Kozpınar Yaylası Nişançamı mevkisinde, akşam saatlerinde, otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
SIRTINDA 3 KURŞUN YARASI BULUNDU
Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yaşamını yitirdiğini belirlediği araçtaki kişinin bölgede çobanlık yapan Hasan Hasyücel olduğunu ve sırtında 3 kurşun yarası bulunduğunu tespit etti.
Hasan Hasyücel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.