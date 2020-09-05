Çoban otomobilde sırtından vurulmuş halde ölü bulundu

Burdur'un Gölhisar ilçesinde, çoban Hasan Hasyücel (33) otomobilin içinde sırtından 3 kez vurulmuş halde ölü bulundu.

Gölhisar ilçesine bağlı Kozpınar Yaylası Nişançamı mevkisinde, akşam saatlerinde, otomobilin içinde bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

SIRTINDA 3 KURŞUN YARASI BULUNDU

Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yaşamını yitirdiğini belirlediği araçtaki kişinin bölgede çobanlık yapan Hasan Hasyücel olduğunu ve sırtında 3 kurşun yarası bulunduğunu tespit etti.

Hasan Hasyücel'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gölhisar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Hasan Hasyücel