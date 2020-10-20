Beykoz'da bir otobüs alev alev yandı

Beykoz Kavacık Mahallesi Yurtsever Sokak'ta park halinde bulunan 34 JP 9879 plakalı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye bağlı otobüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sabaha karşı 04.00 sıralarında otobüsün alev alev yandığını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüsü yarım saat süren çalışmalar sonucu söndürdü. Söndürülen otobüs kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.