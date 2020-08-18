Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da meydana gelen patpat kazasında Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl hayatını kaybetti.

Kaza, Işıklar beldesi Kozluca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işıklar Belediye Başkanı Erol Özağıl'ın oğlu Aydın Özağıl (19) yanına akrabası olan 15 yaşındaki B.A.'yı da alarak patpat diye tabir edilen tarım aracın bindi. Tarlaya doğru giden ve Aydın Özağıl'ın kullandığı öne sürülen patpat Kozluca mevkinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

BAŞKANIN OĞLU TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumu gören Özağıl'ın yakınları yaralanan Aydın Özağıl ve B.A.'yı özel araçları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aydın Özağıl hayatını kaybetti. B.A.'nın ise tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.