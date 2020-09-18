Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde cuma namazına gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'in cenazesinin adli tıptan alınması sırasında babasının oğluna son bakışı yürek dağladı. Zorlukla ayakta duran baba, oğlunun cenazesini başını morg binasının duvarına dayayarak izledi.

Kaza, Döşemealtı ilçesi Habibler Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babası Abdurrahman Ergin ile birlikte Cuma namazına gitmek için cadde üzerindeki evlerinden çıkan 7 yaşındaki Ömer Sevban Ergin'e, babası arabayı çalıştıracağı sırada caddenden geçen Dilek A. yönetimindeki 07 DBD 23 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük Ömer, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük Ömer burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kaza sonrası sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü Dilek A. ise sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis merkezine götürüldü.

BAŞINI DUVARA YASLAYIP İZLEDİ

Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılan Ömer Sevban Ergin'in cenazesini almaya baba Abdurrahman Ergin ve yakınları geldi. Yakınlarının yardımıyla ayakta durabilen baba, oğlunun cenazesini alınışını, başını morg binasının duvarına dayayarak izledi. Çocuğun cenazesinin Döşemealtı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.