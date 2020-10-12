Antalya'da damat kayınvalidesini 8 el ateş ederek öldürdü

Antalya'nın Serik ilçesi Haskızılören Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Makbule Can ile evine gelen damadı M.İ. arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, M.İ., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak kayınvalidesi Makbule Can'a 8 el ateş etti. Çevredeki vatandaşlar evden gelen silah sesi üzerine durumu ekiplere bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerinejandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemelerde Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan M.İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.