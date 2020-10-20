Babasını öldüren genç, Ailevi sorunlarımız vardı dedi

Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki bir kuaför dükkanının önünde geçen salı günü meydana gelen olayda, iddiaya göre baba-oğul olduğu öğrenilen Yusuf Cemal Sezgin (45) ve Haydar M.K. (19) arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Haydar M.K. silahıyla babasını vurup olay yerinden kaçtı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Yusuf Cemal Sezgin tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AİLEVİ NEDENLERDEN DOLAYI ÖLDÜRDÜM

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu Haydar M.K. kısa süre içerisinde yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlının, Yusuf Cemal Sezgin'in dini nikahlı evliliğinden dünyaya geldiği belirtilirken, ikilinin aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Şüpheli cinayeti ailevi sebeplerden ötürü işlediğini ifade ederken emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.