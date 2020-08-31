120 kilometre hızla giden motosikletin üzerine yattı! Ölüme meydan okunan anlar kamerada

Bursa'da otoyol üzerinde seyir halindeki sürücüler, yatarak motosiklet kullanan sürücüyü görerek hayretler içinde kaldı. 120 kilometre hızla, yaklaşık 100 kilometre yol giderek hem kendi hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan sürücü 'pes' dedirtti.

YAPTIKLARI 'PES' DEDİRTTİ

Olay, Bursa-İzmir yolunda meydana geldi. Ölümü göze alarak motosikletin üzerine yatarak ilerleyen bir sürücü, yürekleri ağızlara getirdi. Tehlikeli yolculuğunu 100 kilometre devam ettiren motosiklet sürücüsünü ve arkadaşını gören bir araç sürücüsü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Diğer sürücülerin şaşkın bakışları arasında ilerleyen sürücünün hem trafikte araçları hem de kendini tehlikeye atması 'pes' dedirtti.

Ölüme adeta meydan okuyan motosiklet sürücüsü, 120 kilometre süratle bir müddet yatarak devam ettiği yolculuğunun ardından yoluna normal olarak devam etti.