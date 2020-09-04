İki akraba aile arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALI İKİ ŞAHIS TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Geldi ile Sinan Geldi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çıkan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.