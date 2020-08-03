Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, iddiaya göre Çeşme Dalyan'da faaliyet gösteren turistik mekanın tesisinde görevli güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Daria Kyryliuk maruz kaldığı şiddeti, fotoğrafı ile birlikte sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu. Modele ilk desteklerden biri de arkadaşı Şeyma Subaşı'ndan geldi.

SALDIRI SONRASI KANLI YÜZÜNÜN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Sebebi henüz belirlenemeyen saldırıda model Daria Kyryliuk ve 3 kadın arkadaşı, feci şekilde darbedildi. Daria Kyryliuk, kullandığı sosyal medya platformundan olay sonrası çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Aldığı darbelerle yüzünde morluklar ve kanama meydana gelen Kyryliuk, fotoğrafın altına "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme, Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" şeklinde not düştü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıdan sonra model Daria Kyryliuk ve arkadaşları Çeşme İlçe Emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KORKUNÇSUNUZ"

Arkadaşının uğradığı saldırıya sessiz kalamayan Şeyma Subaşı da Instagram hesabından Daria Kyryliuk'a destek vererek yaşanan olayı kınadı. Subaşı paylaşımında, "Çok yakın çok tatlı arkadaşım neler yaşamış. Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten. Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler. Korkunçsunuz" ifadelerini kullandı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Daria'nın paylaşımının ardından resmi Instagram hesabından açıklama yapan şirket ise şu ifadeleri kullandı: "31 Temmuz Cuma günü otopark kısmında iki grup arasında çıkan tartışmayı ayırmak için güvenlik ekibimiz müdahale etmek durumunda kalmıştır. Mekanda geçirdiği vakitlerde kendi arkadaşlarına sergilediği hırçın ve agresif tavırlarından dolayı Daria Kyryliuk'a sevgilisinin korumaları, mekanda bulunduğu süre boyunca eşlik etmiştir. Taraflar güvenli bir şekilde ayrıldıktan sonra Daria Hanım'ın evine gittiği ve komşusuyla da kavga ettiği ve olaya polisin müdahale ettiği öğrenilmiştir. 2 Ağustos Pazar günü, Daria Kyryliuk tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında iddia edildiği gibi meydana gelen yaralanmada güvenlik ekibimizin hiçbir dahli yoktur. Olayın üzerinden iki gün geçtikten sonra paylaşımın yapılması ve konunun "güvenlik darbesi" olarak yansıtılmasının yaşanan gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. İlgili kişinin dahil olduğu arkadaş grubunun da 2 Ağustos Pazar günü tekrar mekana geldiğini bilginize sunarız..."