Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti

Rixos Premium Tekirova Otel Genel Müdürü Faruk Karaca (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaca'nın vefatı turizm sektöründe büyük üzüntü yarattı.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan Rixos Premium Oteli genel müdürü Faruk Karaca (45), 1,5 ay önce grip şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisine Antalya'daki özel bir hastanede başlanan Karaca, birkaç gün önce sevk edildiği başka bir özel hastanede tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Faruk Karaca'nın alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı bildirildi.