Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti
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Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti

01.10.2020 23:36 | Son Güncelleme: 02.10.2020 00:18

Antalya'nın ünlü otellerinden Rixos Premium Tekirova'nın Genel Müdürü Faruk Karaca, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haber turizm camiasını yasa boğdu.

Rixos Premium Tekirova Otel Genel Müdürü Faruk Karaca (43) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karaca'nın vefatı turizm sektöründe büyük üzüntü yarattı.

Kemer'e bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan Rixos Premium Oteli genel müdürü Faruk Karaca (45), 1,5 ay önce grip şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tedavisine Antalya'daki özel bir hastanede başlanan Karaca, birkaç gün önce sevk edildiği başka bir özel hastanede tüm çabalara rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Faruk Karaca'nın alkol ve sigara gibi alışkanlıklarının olmadığı, düzenli spor yaptığı bildirildi.

Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti
Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti
Rixos'un Genel Müdürü Faruk Karaca hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
EMRE: Düşmanları tarafından Zehirlenmiş olabilir, 43 yaşında hiçbir sağlık problemi olmayan bir insan aniden rahatsızlanıyorsa insanın aklına bu geliyor, kimseden içinde ne olduğunu bilmediğiniz su bile alıp içmeyin , Örnekleri çok var. . . . . ALLAH rahmet eylesin. . .
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SERKAN TÜREL: Allah rahmet eylesin : ( Geride kalanlara ailesine büyük sabırlar diliyorum.
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TTTTT: Müslüm Baba ne diyor rakı içen olecekte su içen ölmeyecek mi
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