25 dönümlük arazinin yanmasına sebep olan şahıs, pişkince kendini savundu

Kocaeli'nin Gölcük İlçesinde meydana gelen ve 25 dönümlük ormanlık alanın yanmasına neden olan yangınla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Eyüp A.'nın ilk ifadesinde, bağını temizlemek için ormana geldiğini ve yangının sepetinden düşen çakmağın patlamasıyla başladığını, yangının büyüdükten sonra korkup kaçtığını söylediği öğrenildi.

25 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU

Yangın dün öğle saatlerinde Gölcük Halıdere mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 25 dönümlük bir alan zarar gördü.

SUÇU, SEPETİNDEN DÜŞEN ÇAKMAĞA ATTI

Olayın ardından çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri çevrede evleri ve bahçeleri bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Polis alınan ifadeler ve çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından, bahçesindeki otları temizlerken yangının çıkmasına neden olduğu iddia edilen Eyüp A'yı 'Taksirle yangına sebep olma' suçundan gözaltına alarak Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Gözaltına alınan Eyüp A, ilk ifadesinde, yangının bahçesinde uyuduğu sırada sepetinde bulunan çakmağın yere düşerek, sıcaktan patlaması nedeniyle çıktığını söyledi.

"BÜYÜDÜĞÜ İÇİN KORKUP KAÇTIM"

Eyüp A. ifadesinin devamında ise alevlerin biranda büyüdüğünü söyleyerek, "Bir anda yangın büyüdü ve yangını gördüm söndürmeye çalıştım. Ancak söndüremedim ve yangın daha da büyüdüğü için korkup kaçtım" dediği öğrenildi. İfadesi alınan Eyüp A. daha sonra serbest bırakıldı.