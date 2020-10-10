Kendisine koronavirüs bulaştırmasından korkan damat, kaynanasını iki kez boğmaya kalktı!

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pandemi 4 bölümünde meydana gelen olayda çiftçilikle uğraşan yüzde 55 görme engelli Hasan B.,pandemi bölümüne kaldırılan Iraz M.'nin yanında refakatçi olarak kalmaya başladı. 16 Eylül günü Sağlık Bakanlığı'nın kendilerini araması ile kayınvalidesinin koronavirüs olduğunu öğrenen Hasan B., 'Kaynanam sürekli öksürüyor. Virüsü bana da bulaştırmasından korkuyorum' diyerek, yanında kalmak istemedi.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ ANLADI

Refakat edecek başka kimse olmadığı için Iraz M.'nin yanında kalmaya devam eden Hasan B., iddiaya göre kaynanasını yastıkla boğmaya çalıştı. Durumu gören doktor, Hasan B.'yi odadan uzaklaştırıp, durumu hastane güvenliğine bildirdi. Hasan B., güvenlik görevlisi gelmeden yeniden odaya girip, kaynanasının yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatarak beklemeye başladı. Bu sırada gelen güvenlik görevlisi, odada bu şekilde bekleyen Hasan B.'nin fotoğrafını çekti. Daha sonra hastaneden ayrılan Hasan B., ertesi gün evinde yakalanarak gözaltına alındı. Hasan B., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Hasan B. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu'nca 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Hasan B.'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.İddianamede, Hasan B.'nin solunum cihazına bağlı olarak Covid-19 tedavisi gören şikayetçinin yanında refakatçi olarak kaldığı belirtilerek, şöyle denildi;

"Olay günü şüpheli müştekinin yüzünü çarşafla örterek, yastığı da müştekinin ağzını kapatacak şekilde koymuştur. Bu durum doktor tarafından fark edilmiştir. Odadan çıkartılan şüpheli bir müddet sonra tekrar müştekinin tedavi gördüğü odaya girerek çarşafı yüzüne kapatıp, tekrar yastığı müştekinin ağzını kapatacak şekilde yüzüne koymuştur. Bu kez de hastanenin güvenlik görevlisi tarafından durum tespit edilip, fotoğraflama işlemi yapılmıştır. Çekilen fotoğrafta şüphelinin müştekinin yanında beklediği, müştekinin yüzüne çarşaf örtüp, ağız-burun kısmına da yastık kapatmak sureti ile başında beklediğinin görüldüğü anlaşılmıştır. Şüphelinin tespit edilen duruma göre, iki kez yüzüne çarşaf örtüp, yastığı müştekinin ağzına kapattığı, böylece müştekiyi öldürmek istediği, zira Kovid-19 hastası olan ve nefes almakta güçlük çeken, aynı zamanda kendini koruyamayacak müştekiye yönelik kısa aralıklarla iki kez bu şekilde nefes almasını önleyecek tarzda ağız ve burun kısmını kapatıp yastık koyma şeklindeki eyleminin kasten öldürmeye teşebbüs olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmıştır."

''KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA ÇARŞAFLA ÖRTTÜM''

Hasan B. ise suçlamayı kabul etmeyerek, "Kaynanama 15 yıldır bakıyorum. 6-7 yıldır eşim hasta olduğu için bizzat onunla ben ilgileniyorum. Olay günü kaynanamın virüslü olduğunu öğrenince yanında kalmak istemediğimi doktoruna telefonla söyledim. Ancak doktor 'O zaman kayınvalidenin ilaçlarını yazayım, al eve götür. Evde kendin bak' dedi. Ben de evde bakamayacağımı söyledim. Biz konuşma yaparken yanlışlıkla telefon kapandı. Kayınvalidem yatakta çıplak şekilde yatıyordu. Ayrıca sürekli öksürdüğü için kendimi de korumak amacıyla çarşafla alın hizasına kadar örttüm. Fakat yastığı yüzüne örtmedim. Kafasının üst kısmına doğru koydum. Sonrasında ben de virüs bulaşma ihtimaline karşı test yaptırdım ve ardından evime gittim" dedi.

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Iraz M.'nin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hasan B.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.