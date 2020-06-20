Kayıp gencin kaza yapıp uçuruma düştüğü ortaya çıktı

Son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan gencin kamyonetiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

20.06.2020 07:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 08:10

Mersin'in Erdemli ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan gencin kamyonetiyle 200 metrelik uçuruma yuvarlanıp hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı

Gencin cesedi AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve jandarmanın yaklaşık 5 saatlik çabasıyla düştüğü uçurumdan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlı Mahallesinde ikamet eden 25 yaşındaki Hasan Ersin'den ailesi 18 Haziran'dan bu yana haber alamadı. Ailenin kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri ve köylüler mahalle çevresinde arama yaptı. Ancak bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine gencin arkadaşları bir caminin güvenlik kamerasını inceleyip Ersin'e ait olan 33 VL 313 plakalı kamyoneti fark ederek gittiği istikamette arama yapmaya karar verdi. Fakılı Mahallesi yakınlarındaki Göçük Mevkisinde arama yapan gençler önce Ersin'in kamyonetinin ipine rastladı, ardından da araca ait parçaları fark etti. Hasan Ersin'in cansız bedeni ise uçurumun dibinde bulundu.

Cesedin çıkarılması için AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve jandarma ekipleri seferber oldu. Dik yamaçta yaklaşık 5 saat süren uğraşın ardından ceset, uçurumdan çıkarılarak cenaze aracına alındı. Gencin yakınları ise bu esnada sinir krizleri geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN