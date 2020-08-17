Talihsiz adam, iki grup arasındaki kavgayı ayırmak isterken can verdi

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen şahıs, tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

17.08.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:53

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Serdar Cengiz (37), tabancayla vurularak öldürüldü.

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AYIRMAK İSTEDİ

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesindeki Şehirönü Mahallesi Özburun Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bekleyen K.T, B.İ. ve G.C. seyir halindeki bir otomobili durdurup, içinde kimliği öğrenilemeyen 2 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, bu sırada yakındaki parkta oturan Serdar Cengiz de sesleri duyup, kavgaya karışanları ayırmak için müdahale etti.

3 EL ATEŞ EDİLDİ

Bunun üzerine gruptaki K.T. yanındaki tabancayla Serdar Cengiz'e 3 el ateş açtı. Serdar Cengiz kan içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar ise olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar Cengiz, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kavgaya karışan 5 kişi ise jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.