Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın birinci katındaki dairede, yalnız yaşayan Arife Zihinli, koronavirüs nedeniyle 5 gün önce evinde karantinaya alındı. Dün akşam eve gelen oğlu, annesinin ilaç ve yemek ihtiyaçlarını giderip, evden ayrıldı. Bugün eve gelen yaşlı kadının gelini, kayınvalidesinin kapıyı açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan itfaiye ekipleri Arife Zihinli'yi banyoda hareketsiz halde buldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlileri, yapılan müdahale sonrası Zihinli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zihinli'nin yakınları polis ekiplerine verdikleri bilgide, yaşlı kadının koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olduğunu, en son, dün akşam ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bugünse kapıyı açmaması üzerine polise haber verdiklerini söyledikleri, öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.