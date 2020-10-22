Diyarbakır'da, HDP'nin il ve ilçe binalarına polis operasyon! İlçe eş başkanları gözaltına alındı

Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla polis ekipleri, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı ve Yenişehir İlçe Başkanlığı binalarında arama yaptı. Aramalarda; çok sayıda örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve teröristlerin poster ile afişleri ele geçirildi. Ekipler, HDP Yenişehir ilçe eş başkanlarını gözaltına alıp, cep telefonlarına da el koydu.

Soruşturmaya yönelik açıklama yapılmadı.