Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı

Batman'da M.O.'nun (24) cinsel saldırısına maruz kaldığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra intihar girişiminde bulunduğu belirtilen 18 yaşındaki İ.E. 33 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 16 Temmuz günü, Beşiri ilçesinde meydana geldi. İ.E., ailesiyle yaşadığı evde, M.O. isimli bir kişinin cinsel saldırısına uğradığını anlatan mektup bırakarak, kime ait olduğu öğrenilemeyen tabancayla intihar girişiminde bulundu. Ailesi tarafından kanlar içinde bulunan İ.E., Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

İ.E. tedavi altına alınırken, aile, mektupta adı geçen M.O. hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yaklaşık bir aydır yoğun bakım servisinde tedavi altında olan İ.E., bu sabah doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.