Camiler 100 gün sonra tekrar toplu ibadete açıldı

Koronavirüs nedeniyle 15 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, salgına karşı alınan önlemler kapsamında hijyen ve dezenfekte uygulamalarının ardından yeniden 5 vakit toplu ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, İstanbul'daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu. 3 ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

VATANDAŞLAR CAMİLERE AKIN ETTİ

Cemaatle maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıklandı. Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi. Evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdiler. Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti.

Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.

VATANDAŞLAR NAMAZ ÖNCESİ DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Namaz önce Kur'an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.

NAMAZIN ARDINDAN DUA EDİLDİ

Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, "Çok heyecanlıyız, Allah'a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk" dedi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, "Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız" diye konuştu.