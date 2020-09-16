Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde yangın çıktı

Beylikdüzü'nde sanayi sitesindeki bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

PARATONER İMALATHANESİNDE BAŞLADI

Haramidere'deki bir sanayi sitesinde, saat 10.00 sıralarında tekstil firmasının da bulunduğu dört katlı binanın bodrumundaki paratoner imalatı yapılan iş yerinde yangın çıktı. İş yeri tahliye edilirken ortalığı bir anda duman kapladı.

ALEVLERE MÜDAHALELER DEVAM EDİYOR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.