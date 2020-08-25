Sadece yolun karşısına geçmek istemişti, canından oldu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken bir panelvan aracın çarptığı şahıs, hayatını kaybetti.

ÇARPMA ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Kaza saat 22.00 sularında, Ankara'nın Altındağ İlçesi Turgut Özal Bulvarı Samsun istikametinde meydana geldi. Yusuf Keskin'nin kullandığı 06 BTP 323 plakalı panelvan araç, kimliği henüz tespit edilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya kanlar içinde yol kenarına düştü. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken sürücü Yusuf Keskin'i gözaltına aldı.