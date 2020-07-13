Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı

Antalya'da eşiyle tartıştığı için 1 yaşındaki bebeğiyle babaevine yerleşen kadın çocuğunu 10. kattan aşağıya atıp kendi de aynı şekilde intihar etti. Olay yerine gelen anneanne ve dedenin feryatları ise yürekleri dağladı. Dede, torununun hayatını kaybettiği yere kapanıp zemini öptü.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Akkuyu Mahallesi Üniversite Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Varsak bölgesinde yaşayan 27 yaşındaki ev hanımı Gülay Güngör, 15 gün önce eşi ile tartışınca 1 yaşındaki oğlunu da yanına alarak annesinin evine geldi.

ÖNCE ÇOCUĞUNU ATTI SONRA KENDİ ATLADI

Bunalıma giren genç kadın, babası Hidayet ve annesi Türkan Baydan evde olmadığı sırada bebeğini de alıp asansörle 10 katlı binanın çatısına çıktı. Önce 1 yaşındaki oğlu Yağız Güngör'ü terastan aşağıya bırakan genç kadın, daha sonra da kendini boşluğa bıraktı. Apartman girişine düşen anne oğlu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, anne ve bebeğinin hayatını kaybettiğini belirledi. Anne ve bebeğin üzeri kumaş parçalarıyla örtüldü. Site sakinleri ise polisin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Polisin haber vermesiyle olay yerine gelen genç kadının annesi ve babası gözyaşlarına boğuldu. Kızını son kez görmek isteyen acılı babayı polis ekipleri ve vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Anne Türkan Baydan'ın "Yaktın ciğerimizi yavrum. Dayanamaz bu anan acıya. İşten geldim annem mecburdum. 30 senemi verdim bu Antalya'ya kardeşim. 24 saat çalışıyorum kardeşler. Sizi bırakıp gitmedim yavrum yavrum. Aman yavrularım" feryatları yürekleri dağladı.

TORUNUNUN HAYATINI KAYBETTİĞİ ZEMİNİ ÖPTÜ

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından anne ve bebeğinin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazelerin kaldırılmasının ardından baba Nihat Badan, torununun düştüğü yere geldi. Torununun hayatını kaybettiği yere kapanıp zemini öpen dedeyi vatandaşlar güçlükle kaldırdı.

ANNENİN BİLEĞİNDE KESİK İZLERİ VAR

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Gülay G. ve Yağız bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan incelemede, Gülay G.'nin bileğinde kesik izi olduğu görüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.