Annesini eve kapatıp satırla rehin alan gence polis operasyonu

Antalya'da tedavisi için kullandığı ilaçlar nedeniyle halüsinasyon gördüğü ileri sürülen genç, satırla annesini rehin aldı.

ANNESİNİ REHİN ALDI

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi 1113 Sokak'taki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Kullandığı ilaçlar yüzünden halüsinasyon gördüğü öne sürülen 22 yaşındaki Onur Y, yaşadığı sorunlar sebebiyle annesi ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Onur Y, annesini satırla rehin aldı. Yaşanan kavga ve gürültü üzerine komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ANNE OĞLUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis Onur Y.'yi ikna edip eyleminden vazgeçirdi. Polis önce satırı daha sonra Onur Y.'yi binadan çıkardı. Anne Dudu Y.'nin oğlundan şikayetçi olması üzerine Onur Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Bir süre önce belinden ameliyat olan Dudu Y.'nin ise sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.

Bu sırada ikamete gelen Dudu Y.'nin annesi, kızının hayatından endişe ettiğini belirterek gerekenin yapılmasını istedi.