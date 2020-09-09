Husumetli iki grup arasında silahlı çatışma: 1 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Veysel Karani Mahallesi 1140. Sokak'ta husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya ve silahlı çatışmaya dönüşen olayda silahla vurulan İsmail Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Ö.Ü. ile silahlı çatışmaya karışan M.E.Ç, İ.S, A.Ç.Ş, N.K, İ.K, Ş.Y, Y.E.K, ve İ.D'yi gözaltına aldı.

BİRİ TUTUKLANDI

Polis, silahlı kavgada kullanıldığı belirlenen 2 av tüfeği, tabanca, bıçak, çok sayıda kartuş ve boş kovan ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ü, tutuklandı. Zanlılardan 6'sı savcılık talimatı ile M.E.Ç. ve N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay yerinden kaçtığı belirlenen İ.K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.