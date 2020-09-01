Son dakika haberi... 5 ay önce evlendiği eşini av tüfeğiyle öldürdü
Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Silifke ilçesinde 18 yaşındaki kadın 5 aylık eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
01.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:53
Mersin'in Silifke ilçesinde 18 yaşındaki kadın 5 aylık eşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
G.Saraylı Fatih Öztürk'le yakalanan sarışın kadının, Adana Demirspor kalecisi Kurtuluş Yurt'un eşi olduğu ortaya çıktı
Alınan bilgiye göre, 25 yaşındaki E.S. ile 5 aylık eşi Zeynep S. arasında henüz bilinmeyen bir bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.S, evdeki av tüfeğiyle Zeynep S'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
E.S. olaydan sonra gözaltına alındı. - MERSİN