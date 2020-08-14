Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı

Yunanistan, Doğu Akdeniz'de başlayan gerilimi tırmandırmak için her yolu deniyor. Son olarak tamamı Müslüman Türklerden oluşan bir köye 800 metre mesafede bulunan Yunan komando birliği, köy içerisinde tam teçhizatlı askeri tatbikat yaptı. Batı Trakya'da yayın yapan Birlik Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, "Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor" dedi.

YUNAN ASKERLERİ, TÜRK KÖYÜNDE SİLAHLI EĞİTİM YAPTILAR

Yunanistan'da, Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Mustafçova Belediyesine bağlı Gökçepınar köyünde silahlı tatbikat yapan Yunan askeri birlikler köy halkında korkuya neden oldu. Gökçepınar sakinleri, merkezi İskeçe'de bulunan 4. Kolordu'ya bağlı askerlerin önceki gün Gökçepınar köyünün içi ve köy mezarlığının çevresinde silahlı eğitim ve tatbikat gerçekleştirdiğini kaydetti.

"AZINLIĞA GÖZDAĞI VERİLMEK İSTENİYOR"

Batı Trakya'da yayın yapan Birlik Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni İlhan Tahsin, "Köyün girişinde bulunan Komando bölüğündeki komandolar Gökçepınar Köyü'nün iç kısımlarına geldi. Köy mezarlığı ve sokaklarda silahlı tatbikat yaptı. Bizim köylere bugüne kadar silahlı askerler girmedi. Bu ilk defa yapılan bir hareket. Azınlığa gözdağı verilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.