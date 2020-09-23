Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi

21 Mart 2020 tarihinde 6 aylık askerlik vazifesini yapmak için Amasya'daki birliğine teslim olan Mehmet Ali Sağlam, buradan usta birliğine Ağrı'ya gitti. Ağrı'da vatani görevini yerine getirirken rahatsızlanan Sağlam, önce Ağrı Devlet Hastanesine oradan Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 24 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 62 gün Erzurum Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavisi devam eden Sağlam, bugün vefat etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Emet ilçesi Gürpınar köyünde yaşayan ve oğullarının ölüm haberi ile yıkılan aile, oğulları Mehmet Ali Sağlam'ın Ağrı'da nöbette bayılması ile hastane sürecinin başladığını, nöroloji yoğun bakım servisinde tedavi altında iken hayatını kaybettiğini ifade etti.

ASKERİN ÖLÜMÜ İLÇEYİ YASA BOĞDU

Vatani görevini yaparken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Mehmet Ali Sağlam Emet ilçesinde büyük üzüntüye neden olurken, cenazesinin yarın Emet ilçesine getirilerek Gürpınar köyü mezarlığına defnedileceği öğrenildi.