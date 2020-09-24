Kayınpeder, tartıştığı damadının otomobiline kurşun yağdırdı

Kayseri'de, Doğan A., tartıştığı damadı M.B.'nin içinde bulunduğu otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken, falçata ile kolunu yaralayan M.B., polise kayınpederinin kendisinin vurduğunu iddia etti. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise damadın kesici aletle kendisini yaralandığı belirlendi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan A., tartıştığı damadı M.B.'nin içinde bulunduğu 38 DC 717 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı. Otomobile 3 kurşun isabet ederken iddiaya göre, damat M.B. kendisini falçata ile yaraladı.

DAMAT KESİCİ ALETLE KENDİSİNİ YARALADI

M.B., olay yerine gelen polislere kayınpederi tarafından vurulduğu söyledi. Çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.B.'nin tabanca ile vurulmadığı, kesici aletle yaralandığı belirlendi.

KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI

Damadının otomobiline ateş açan Doğan A. polis ekiplerince gözaltına alındı. M.B. ise polis nezaretinde Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.