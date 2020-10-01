Karantinada olması gerekirken otobüs kullanan şoför yakalandı

GENEL DENETİM YAPILDI

Taksim Tarlabaşı Bulvarı'nda trafik polisleri ekiplerince, şehir içi toplu ulaşım yapan araçlara ve taksilere yönelik Kovid-19 denetimleri yapıldı. Otobüslerde ve taksilerde maske ve sosyal mesafe denetimi yapan ekipler, şoförlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol etti.

YOLCULAR BAŞKA ARACA AKTARILDI

Kurtuluş-Yenikapı hattında sefer yapan 34 ZC 0558 plakalı özel halk otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları kontrolde otobüs şoförü Aydeniz'in temaslı kişi olduğunu ve evde karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

