Kuşadası'nda para tartışması yapan taksici ve müşteri birbirine girdi

İddialara göre, İzmir'in Selçuk ilçesinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen bir taksici ile kadın müşterisi arasında Kuşadası Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 20.00 sıralarında tartışma çıktı. Alınan ilk bilgilere göre ikili arasındaki tartışma para nedeniyle ortaya çıktı.

"ÜCRETİ SELÇUK'TA VERDİĞİM ADRESTEN AL"

Taksici, kadın müşterisi ile Kuşadası'na gelmek üzere 130 lira karşılığında anlaştıklarını ancak belirtilen adrese geldiklerinde müşterinin, "Taksi ücretini Selçuk'ta verdiğim adresten al" dediğini ileri sürdü.

"BENİ NEDEN DÖVDÜN?"

Bunun üzerine kadın müşteri ise taksi şoförünün kendisini tartakladığını ve darbettiğini iddia etti. Kadın, daha sonra "Beni neden dövdün? Bana neden vurdun?" diyerek ağlamaya başladı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Taksici ile kadın müşterisi arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin araya girmesiyle iki taraf da sakinleşerek, birbirlerinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı.