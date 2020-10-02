Sultangazi'de çocuğun eline tabanca verip ateş ettirdi
02.10.2020 11:20 | Güncelleme: 02.10.2020 12:00
Sultangazi'de bir şahıs, 6 yaşındaki çocuğun eline kurusıkı tabanca verip havaya ateş ettirdiği anları sosyal medyada paylaştı. Görenleri dehşete düşüren o anlarda, çocuğun korktuğunu söylemesi ise dikkat çekti.
Sultangazi Yayla Mahallesi'nde S. K. isimli kişi, 6 yaşındaki kız çocuğunun eline kurusıkı tabanca vererek, havaya iki el ateş ettirdi. Çocuğun o anlarını cep telefonu kamerasına kaydeden S.K., görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
''ABİ KORKUYORUM''
Görüntülerde, küçük çocuğun "abi korkuyorum ama neyse" deyip silahın tetiğine basarak havaya ateş ettiği görülüyor. Yeniden havaya ateş eden küçük çocuğun "nasıl sıktım ama" dediği görüntülere yansıyor.