Götürdüğü sipariş sonu oldu! Asansör boşluğuna düşen işçi, feci şekilde can verdi

Adana'da markette paketçi olarak çalışan bir kişi, sipariş getirdiği apartmanın 9'uncu katından asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi 74065 sokakta bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, markette paketçi olarak çalışan 37 yaşındaki Nail Polat, bir apartmanın 9'uncu katında oturan Murat Akol'a sipariş getirdi.

9'UNCU KATTAN ZEMİN KATA DÜŞTÜ

Polat siparişi teslim ettikten sonra, asansörün kapısını açtı. Asansörün kabini başka bir katta olduğu için Polat, 9'uncu kattan zemin kata düştü. Siparişi teslim alan Murat Akol ise durumu fark etmesi üzerine olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polat'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.