İstanbul'da bir kişi eski çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
İstanbul'da bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı. Silahın tutukluk yapması yaralı vatandaşın ölmesine engel olurken o anlat kamera ile anbean kaydedildi.
19.08.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:23
Maltepe'de bir kişi, alacağı olduğunu iddia ettiği eski patronuna kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları silah tutukluk yapınca son buldu. O anlar kameraya yansıdı.
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4 KURŞUN İSABET ETTİ
Olay Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Recep Dönmez'in eski patronundan alacağı vardı. 48 yaşındaki Celal Gümüş, sabah iş yerine giderken yolu Dönmez tarafından kesildi. Dönmez, Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı.
SİLAH TUTUKLUK YAPTI
Recep Dönmez'in bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı. Ancak Dönmez tetiğe tekrar bastı. Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. Yaralı Gümüş çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Salgırgan ise polise teslim oldu.