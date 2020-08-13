Akrabalar arasında arazi sınırı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır toplamda 4 kişi yaralandı. Ölen ve yaralanan kişilerin hastaneye akın eden yakınları arasında çıkan arbede sonucu bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜNCE SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Olay, Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalar arasında arazi sınırı dolayısıyla tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce silahlar çekildi. Tarafların birbirlerine silahlar ile ateş etmesi sonucu R.K., F.K., C.K., Y.Ö. ve Gökhan Özdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AĞIR YARALANAN BİR KİŞİ, TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Gökhan Özdemir kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kavga sonrasında Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önüne koşan yakınlar arasında kısa süreli bir arbede daha yaşandı. Bunun üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince Acil Servis girişi ile önünde, jandarma ekiplerince ise olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

İKİ YARALININ HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılan F.K. ile C.K.'nın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.