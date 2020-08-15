Facianın eşiğinden dönüldü! Dinamit yüklü kamyon takla attı: 2 ölü

Erzurum İspir karayolunda dinamit yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada araç içinde bulunan iki kişi hayatını kaybederken,

14 TON PATLAYICI MADDE ÇEVREYE DAĞILDI

DAĞILAN MALZEMELERİ EKİPLER TOPLADI

Alınan bilgilere göre, kaza dün 22.00 sıralarında İspir ilçesine bağlı Yukarı Özbağ Mahallesinde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan 4 ton dinamit, 10 ton 300 kilogram dinamit için kullanılan jelin bulunduğu kamyon, Erzurum-Rize karayolu Yukarı Özbağ mevkisinde sürücü Kenan Çetin'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek takla attı. Kamyon içerisinde bulunan 14 ton patlayıcı madde cadde üzerine dağıldı. Kazada kamyon içerisinde bulunan Turgut Çetin ve sürücü Kenan Çetin olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan patlayıcı maddelerin çevreye dağılmasından dolayı olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından dağılan malzemeleri toplama çalışması başlatıldı.

Kamyonun patlayıcı malzemeleri yol ve tünel çalışmalarında kullanılmak üzere Eskişehir'den alıp Erzurum Pazaryolu ilçesindeki depoya götürmek üzere yola çıktığı belirtildi.Olay nedeniyle Erzurum - Rize karayolu trafiğe kapatılırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.