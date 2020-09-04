Aracının direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra refüje çarpan sürücü hayatını kaybetti
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, refüje çarptıktan sonra olay yerinde yaşamını yitirdi.
04.09.2020 20:35 | Son Güncelleme: 04.09.2020 21:52
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden pikap aracın sürücüsü refüje çarparak hayatını kaybetti. Abuzer Altun yönetimindeki 44 EJ 845 plakalı pikap, Malatya-Hekimhan karayolu 17. kilometresi Getik Çiftliği mevkinde refüje çarptı.
TALİHSİZ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada sürücü Altun, olay yerinde hayatını kaybetti. Altun'un cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.